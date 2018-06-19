Саудовская Аравия планирует превратить Катар в остров – СМИ

Власти Саудовской Аравии в ближайшее время начнут реализацию проекта, предполагающего превращение Катара в остров. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на газету Мекка во вторник, 19 июня.



Издание цитирует советника саудовского короля Сууда аль-Кахтани, который сообщил, что канал под названием Сельва будет прорыт течение года. От отделит Катарский полуостров от Аравийского.



"В ближайшие дни завершится прием заявок на тендер по проекту канала Сельва. Для участия в проекте строительства новой водной артерии обратились уже пять компаний, а результаты тендера будут оглашены в течении 90 дней", – говорится в сообщении.



Кахтани также поздравил народ Саудовской Аравии "с началом реализации великолепного проекта, который превратит Катар в остров".



Отмечается, что на новом острове кроме Катара будет расположена также военная база Саудовской Аравии.



"Противоречит ли международному праву решение Эр-Рияда о создании острова Сельва? Имеет ли Саудовская Аравия право на строительство военной базы и хранение радиоактивных отходов в этом районе? Конечно, имеет. Это суверенное право королевства", – сказал аль-Кахтани.

