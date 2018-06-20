Берлин и Париж выступили за продолжение диалога в "нормандском формате"

Берлин и Париж выступают за продолжение диалога с Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на востоке Украины в "нормандском формате". Об этом говорится в опубликованном во вторник так называемом Мезебергском заявлении, принятом по итогам заседания германо-французского совета министров.



"Франция и Германия приняли решение продолжить вместе с Украиной и Россией усилия в "нормандском формате", чтобы облегчить выполнение минских договоренностей для стабилизации ситуации на востоке Украины и сохранения ее территориальной целостности", - говорится в документе.



Встреча глав МИД "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) проходила в Берлине 11 июня. Как заявил по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, встреча оказалась очень полезной, хотя всех проблем решить не удалось. При этом он подчеркнул, что министры "в очередной раз посмотрели на всю ситуацию - и в сфере безопасности, в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем".

