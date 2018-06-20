Лекарства не войдут в список товаров из США, в отношении которых РФ введет пошлины

Среди товаров из США, в отношении которых Россия введет импортные пошлины, будет строительно-дорожная техника, лекарств в этом списке нет. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.



"Там есть строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует", - сказал он. Отвечая на уточняющий вопрос ТАСС, войдут ли в этот список лекарства, министр сказал: "Лекарства, конечно, нет".



По словам министра, список товаров, в отношении которых будут введены импортные пошлины, отработан. "Он связан с теми товарами, по которым у нас достаточный объем торговли, а также по которым проведена оценка, чтобы это [введение пошлин] не повредило ни российским потребителям, ни российским гражданам, а также не оказало негативного влияния на инвестиционные процессы", - пояснил глава МЭР РФ.

