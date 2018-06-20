Стало известно, в каких районах Киева самый грязный воздух

С 18 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.



Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.



По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 18−19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4−5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах Бессарабской и Демеевской площадей; проспектов Оболонского и Победы; улиц Довженко, Попудренко.



Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5−7 среднесуточных ПДК в районах Бессарабской и Демеевской площадей; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Каунасской.



Такие метеорологические условия (антициклональный характер погоды, ночная приземная инверсия,, продержатся в Киеве до 22 июня.

