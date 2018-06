"Очень странные дела" признаны сериалом года

В Санта-Монике (Калифорния, США) состоялось торжественное вручение 27-й ежегодной кино- и телепремии канала MTV - MTV Movie & TV Awards.



Вела шоу комедийная актриса Тиффани Хеддиш, которая стала и победительницей в номинации "Лучшая комедийная роль" за фильм "Улетные девочки".



В большинстве номинаций, в том числе в номинации "Фильм года", победил кинокомикс "Черная пантера" режиссера Райана Куглера, снятый по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Керби о вымышленном персонаже Marvel Comics.



Как сообщается на официальном сайте MTV, главный приз в виде золотого стакана попкорна фильм получил четыре раза.



Лучшим актером признан Чедвик Боузман за роль Т'Чаллы/Черной Пантеры в одноименном фильме. Он же выиграл и в номинации "Лучшая роль героического персонажа".



Во время награждения актер вызвал на сцену, по его словам, "настоящего героя" - 29-летнего Джеймса Шоу - младшего, который в апреле 2018 года обезоружил стрелка, открывшего огонь по посетителям ресторана Waffle House в штате Теннесси. "Получить награду за роль супергероя удивительно, но важнее признать тех героев, что существуют в реальной жизни", - заявил Боузман, отдав "Золотой попкорн" Джеймсу Шоу - младшему.



Победителем в номинации "Лучший злодей" стал Н'Джадака из "Черной пантеры" - актер Майкл Бакари Джордан. Получая награду, он заявил, что хочет донести до всех самое главное - "эта картина не только для "цветных", она универсальна для всех".



Сериалом года по версии MTV стали "Очень странные дела". Всего сериал собрал также четыре "Золотых попкорна": "Лучшее телешоу", "Лучшая актриса", "Лучший испуг" и "Лучший музыкальный момент" за танец под песню Every Breath You Take.



Лучшей актрисой признана 14-летняя Милли Бобби Браун, сыгравшая девочку по имени Одиннадцать.



А 13-летний Ноа Шнапп, сыгравший в "Очень странных делах" Уилла Байерса, получил премию в номинации "Лучший испуг".









Поцелуй двух мужчин - актеров Ника Робинсона и Кейнана Лонсдейла, сыгравших в фильме о нетрадиционной сексуальной ориентации "С любовью, Саймон", был признан лучшим поцелуем.



Выйдя на сцену, Кейнан Лонсдейл заявил, что каждый может целовать того, кого любит, независимо от гендерной принадлежности.



Приз в номинации "Лучшая сцена драки" получил фильм "Чудо-женщина" вот за эту сцену сражения Галь Гадот против немецких солдат.



Реалити-шоу "Семейство Кардашьян" признано лучшим реалити-шоу на ТВ. Ведущая Тиффани Хеддиш сравнила его со "Звездными войнами" - там огромное количество денег, ими правит босс-повелитель, который всегда спит в маске и любит черных парней.



