Искусственный интеллект IBM превзошел человека в дебатах

За последние два десятилетия компьютеры превзошли человека в шахматах, викторинах и даже игре в го. Очередная вершина покорилась алгоритму, разработанному компанией IBM, который смог превзойти человека в мастерстве ведения дебатов.



Как пишет CNet, система, получившая название Project Debater, показала свои навыки в рамках специального мероприятия для прессы. В ходе демонстрации алгоритм провел два раунда дебатов с людьми и одержал победу в одном из них.



В первом раунде соперники обсуждали необходимость государственной поддержки космических исследований, и два человека из нескольких десятков зрителей отдали победу специалисту по дебатам Ноа Овадии, которая выступала против господдержки космической отрасли. Однако во втором раунде, где с компьютером состязался мастер дебатов Дэн Зафрир, сразу девять зрителей назвали победителем алгоритм IBM, который убедил их в необходимости развития телемедицины.



Разработкой Project Debater с 2011 года занималась исследовательская лаборатория IBM в Хайфе (Израиль). Создатели обучили алгоритм различным методикам ведения дебатов, но поиском информации, относящейся к теме конкретных дебатов, система занимается самостоятельно перед самым их началом. Для этого алгоритм использует базу из 300 млн новостных статей и научных трудов. При этом программе не просто нужно находить факты и данные, но и слушать собеседника, чтобы сформулировать контраргумент.



В ходе дебатов программа, говорящая приятным женским голосом, успешно продемонстрировала свои навыки. Алгоритм не только использовал фразы из базы данных, но и строил собственные. Также Project Debater показал, что не лишен чувства юмора: алгоритм удачно вставил в свое выступление шутку.



Дебаты не обошлись и без оплошностей. Так, в ходе обсуждения темы космоса программа заявила, что субсидирование космических исследований является более важным, чем строительство хороших дорог, а также развитие образования и здравоохранения. В дебатах двух политиков такой аргумент резко подорвал бы шансы одного из оппонентов на победу.



Тем не менее разработка IBM весьма впечатлила публику. По словам профессора Университета Данди (Шотландия) Криса Рида, алгоритм успешно использовал информацию для ведения дебатов, не допускал грамматических ошибок и даже показал способность предвидеть аргументы оппонента и предупреждать их.



