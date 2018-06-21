Аллергию на красное мясо связали с сердечно-сосудистыми недугами

Давно известно, что насыщенные жиры из красного мяса связаны с отложениями в артериях. Теперь американские ученые обнаружили: у некоторых людей риск возникновения проблем с сердцем и сосудами увеличивается из-за пищевой аллергии на красное мясо, рассказывает UPI.com.



В 2017 году было установлено, что аллергеном в говядине, свинине и другом красном мясе является галактоза-альфа-1,3-галактоза (α-Gal). Чувствительность к этому аллергену может повышаться из-за укусов клещей вида Amblyomma americanum. В ходе нового исследования специалисты впервые выявили маркер аллергии - α-Gal-специфичное антитело.



Исследователи изучили образцы крови 118 взрослых. Антитела к α-Gal обнаружили у 26% участников. С помощью методов визуализации ученые выяснили: у добровольцев с повышенной чувствительностью к α-Gal в артериях оказалось на 30% больше бляшек, чем у людей с низкой чувствительностью к аллергену. Кроме того, бляшки у них чаще были неустойчивыми. Все это свидетельствовало о повышенном риске инфаркта и инсульта.

