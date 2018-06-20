Украина и Израиль согласовали позиции по Соглашению о свободной торговле

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин согласовал с руководством Израиля готовность к Соглашению о свободной торговле между странами. Об этом во вторник, 19 июня, сообщает пресс-служба украинского МИД.



Отмечается, что 19 июня состоялось 11 заседание совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества под сопредседательством Климкина и министра по вопросам охраны окружающей среды, министра по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэва Элькина.



В ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма.



Одним из главных итогов визита Климкина стало согласование с высшим руководством Государства Израиль на политическом уровне готовности Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, переговоры по которому длились почти шесть лет.



Климкин также встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.



"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в первую очередь будущий визит премьер-министра Израиля в Украину. Климкин также встретился с патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ. Обсуждались, в частности, вопросы создания Единой поместной православной украинской церкви", - добавили в МИД.

