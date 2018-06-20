Эксперты назвали лучшие фильмы полугодия

Издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших фильмов, которые были выпущены за первое полугодие 2018 года. В список были включены 38 картин.



В частности, вошли супергеройские фильмы о вселенной Marvel: Мстители: Война бесконечности и Черная Пантера, а также мультфильмы Тайна Коко, Остров собак, спин-офф Хан Соло: Звездные Войны. Истории и хоррор Тихое место.



Также включены ленты Нелюбовь (Андрея Звягинцева), 120 ударов в минуту, Секретное досье, Тоня против всех, Темные времена, Леди Берд и Три билборда на границе Эббинга, Миссури.

