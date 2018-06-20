Иностранцы в Киеве устроили пьяную разборку со стрельбой

Ночью в Деснянском районе столицы произошла стрельба, в результате которой ранения получил гражданин Азербайджана, сообщили УНН источники в медицинском учреждении.



Инцидент произошел около двух часов ночи в среду на улице Электротехнической, возле рынка.



По информации врачей, пострадавшим оказался 32-летний гражданин Азербайджана. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение левой голени. Кроме того, медиками было зафиксировано подозрение на употребление пострадавшим алкоголя. Он был госпитализирован в городскую клиническую больницу.



Как сообщили источники, мужчина пострадал в результате столкновения граждан Азербайджана между собой. О других пострадавших не сообщалось.

