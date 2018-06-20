Гройсман объявил бой контрабанде

Правительство начинает масштабную борьбу с контрабандой. Об этом на заседании Кабмина заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН. "Борьба с контрабандой будет успешной. У нас десятки миллиардов гривен проходят вне государственного бюджета. За этот год появились другие схемы, которые надо наказывать", - сказал Гройсман.



Как уточнил он, лидирующая роль в этой борьбе будет предоставлена МВД, Нацполиции и ГФС. На рабочем совещании правительство и правоохранительные органы разработали согласованную позицию по борьбе с контрабандой.



По словам Гройсмана, сейчас в Украине выявлены следующие схемы контрабанды:



• Оформление грузовых транспортных средств (которые забиты товарами) как пустых.

• Пиджаки. Большая фура драгоценного товара провозится физическими лицами по норме на каждого.

• Завоз дорогостоящего товара с поддельными документами. Пока товар доезжает с границы до внутренней таможни, он исчезает, а на смену ему оформляют низкостоящий.

• Растаможка дорогостоящих товаров по группам значительно более дешевых.

• Шестой (неопределенный) метод расчета таможенной стоимости.

• Специальное занижение таможенной стоимости товаров.

• Использование оффшорных компаний, чтобы возвращать конфискованный товар по решению суда.

• Черная контрабанда - через лесополосу на границах.

• Незаконный ввоз нефтепродуктов в Украину. В нейтральные воды приходят танкеры, а из них мелкие суда забирают горюче-смазочные материалы.

