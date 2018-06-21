В Украине удерживается жаркая погода, местами дожди и грозы

В ближайшие сутки в Украине сохранится сухая и жаркая погода в поле повышенного давления, лишь днем перемещение атмосферного фронта с Центральной Европы принесет в западные области отдельные кратковременные дожди, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 13-18°, днем 27-32°; в южной части ночью 19-24°, днем 30-35°.



В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 июня самая высокая температура днем была +32,8 в 1891 году, самая низкая ночью +7,6 в 1925 году.



22 июня в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-22 м/с, в Карпатах сильные дожди; на остальной территории без осадков.



Ветер юго-восточный с переходом на западе на северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 15-22°; днем 28-33°, в западной части снижение до 16-23°, в Житомирской области до 21-26°.



В Киеве – ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем при грозе местами возможны шквалы 15-20 м/с.Температура ночью 18-20°, днем около 30°.



20 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°; в Днепре возле Киева 24°.

