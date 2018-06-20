В Харькове студент торговал оружием

Сотрудники прокуратуры и Нацполиции задержали студента одного из харьковских вузов за торговлю оружием. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области в среду, 20 июня.



В ходе проведения негласных следственных действий было проведено две оперативные закупки.



"Во время первой из них, в мае этого года, молодой человек продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему. Проведенная экспертиза показала, что оружие является боеспособным", – говорится в сообщении.



Отмечается, что вчера, 19 июня, студент 4-го курса таким же образом продал за 40 тысяч гривен автомат Скорпион и две боевые гранаты.



В настоящее время студент задержан. Готовится объявление о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Ведется следствие.

