ООН: в руках гражданских 75% всего стрелкового оружия

Сегодня "черный рынок" стрелкового оружия подпитывается потоками легких вооружений из зон конфликта. Об этом заявили посол Франции Жан-Клод Брюне и высокий представитель Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Исуми Накамицу, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.



"О малом стрелковом оружии редко пишут, это оружие не является предметом ежедневных новостей. Но этим оружием ежедневно убивают людей. Ежегодно жертвами стрелкового оружия становятся 500 тысяч человек. Оно является причиной 90 процентов всех случаев гибели людей в зонах конфликтов", - сказал французский посол.



Он добавил, что огромные запасы арсеналов малого стрелкового оружия оказываются в руках террористов. Из зон конфликтов эти арсеналы попадают на "черные рынки" в мирных районах.



Накамицу со своей стороны отметила, что стрелковое оружие является важнейшей частью повестки дня ООН в области разоружения.



На сегодняшний день в мире насчитывается 900 миллионов единиц такого оружия. Три четверти этих запасов находятся в руках гражданских лиц. Многие пользуются оружием без лицензии", - отмечают в ООН.



В 2001 году государства-члены ООН единогласно приняли Программу действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. Это единственный универсальный документ, касающийся именно этих видов вооружений.

