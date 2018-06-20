НБУ ликвидирует еще один банк

Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Юнисон". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



В апреле 2016 года банк "Юнисон" отнесли к категории неплатежеспособных. В НБУ отметили, что банк "Юнисон" стал вторым банком (после банка "ТК Кредит"), выведенным с рынка из-за непрозрачности структуры собственности.



Регулятор неоднократно предупреждал, что банки, которые не приведут свою структуру собственности в соответствие с требованиями по ее прозрачности, будут выводиться с рынка.



По состоянию на апрель 2016 акционерами банка "Юнисон" были 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала банка. В каждой компании был один конечный бенефициарный владелец - физическое лицо.

