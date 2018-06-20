Националисты устроили погром в мэрии Харькова

В Харьковском городском совете произошла потасовка между работниками КП "Муниципальная охрана" и активистами, пытающимися пройти на сессию, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.



"Маринин (Дмитрий Маринин, бывший депутат Харьковского горсовета от Партии регионов, сейчас активно позиционирует себя как оппонент городского головы Геннадия Кернеса - ИФ) привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал. У них завязалась потасовка с муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из "Нацкорпуса", распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки", - сказал Ю.Сидоренко корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".



По его словам, в зале сейчас полно дыма, "депутаты кашляют, но сессия продолжается".



Со слов очевидцев, молодые люди в футболках "Нацкорпуса" устроили погром на втором этаже здания. Кроме того, они прорвались во двор горсовета и там тоже устроили потасовку.