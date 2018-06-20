Следствие по делу Насти Рыбки завершили

Полиция таиландского города Паттайя завершила следствие по делу Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и других россиян и белорусов, обвиняемых в организации проституции на территории страны. Об этом рассказал адвокат Саттхапхон Сийоха.



По его словам, дело передали в прокуратуру для составления обвинительного заключения. «Они считают, что заключение может быть готово в течение установленного законом срока — ближайших двух недель, хотя у меня есть в этом сомнения», — сообщил защитник. Он отметил, что в деле огромный объем материала, в том числе протоколов допросов свидетелей. В этой связи прокуратура может запросить дополнительное время.



Ведомство может как составить обвинительное заключение, так и вернуть дело на доследование или вообще закрыть его за недостаточностью доказательств. «Какие-либо прогнозы по поводу заключения прокуратуры пока делать рано. Но обвинения очень серьезные», — добавил Сийоха.



Первоначально Рыбку, Лесли и еще восемь человек задержали в феврале за проведение нелегального секс-тренинга. Суд приговорил трех из них к условным срокам, штрафам и депортации. Двух россиян выслали на родину, белоруса также должны были посадить на самолет, но из-за новых обвинений его депортацию отложили.



17 апреля суд в Таиланде оправдал Рыбку и остальных обвиняемых по делу о проведении нелегальных секс-тренингов. Отмечалось, что решение было принято «в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве».



В настоящее время подсудимых обвиняют по трем статьям. Это организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.



Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни олигарха Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

