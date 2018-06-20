Стоимость шенгенской визы изменится

Послы Евросоюза дали зеленый свет переговорам о внесение изменений в визовый кодекс, по которым стоимость виз возрастет до 80 евро. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.



"Эффективное управление миграцией включает в себя обеспечение возможности вернуть тех, кто не имеет права оставаться в ЕС. Новые правила визового кодекса дадут нам еще один инструмент для реагирования на то третьи страны, Которые не хотят возвращать своих собственных граждан", - заявил Валентин Радев, глава МВД Болгарии, председательствующий в Совете ЕС.



Предложенные изменения предугадывают модернизацию визовой политики ЕС, что позволит повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты для решения проблем миграции.



Стоимость въездных документов будет увеличен с 60 до 80 евро, "чтобы государства-члены Евросоюза могли в большей степени покрывать расходы на оформление виз".



Согласно реформе, заявки на получение виз можно будет подавать в период до шести месяцев и НЕ позднее, чем за 15 дней до поездки. Реформа предусматривает установление между странами ЕС "согласованно подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей". Период, на которые европейские власти может выдать им шенген, может постепенно увеличиваться от одного до пяти лет.

