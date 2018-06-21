Кабмин назначил замминистра внутренних дел

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра внутренних дел Украины Сергея Гончарова.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



"Гончарова назначили замминистра МВД", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства.



Ранее С.Гончаров был первым заместителем директора Главного сервисного центра МВД Украины, а также заместителем начальника департамента полиции охраны.

