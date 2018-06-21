Одну из крупнейших криптовалютних бирж ограбили на $30 млн

Южнокорейская Bithumb, одна из крупнейших мировых криптобирж, сообщила о временном приостановлении транзакций в связи с кражей криптовалюты на сумму $30 млн.



Об этом сообщается в Twitter учреждения.



"Мы убедились, что была совершена кража криптовалюты стоимостью около $30 млн. Убытки будут возмещены из средств Bithumb, все активы клиентов временно переводятся в "холодный" электронный кошелек (отключен от интернета и менее уязвим к хакерским атакам, - ред.). Биржа срочно просит уважаемых клиентов временно ничего не переводить на свои кошельки", - сообщается в твиттере 20 июня.



Биткоин упал примерно с $6718,35 до $6561,79, но позже цена восстановилась до $6614,46.

