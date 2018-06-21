Порошенко подписал закон о трансплантации органов

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека (№2386а-1).



Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, закон возвращен с подписью от президента 19 июня.



Как сообщалось, 17 мая 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала законопроект №2386а-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человека", предусматривающий презумпцию несогласия – изъятие органа для трансплантации после смерти возможно только в случае письменного прижизненного согласия донора.



Как отметила глава парламентского комитета по ворсам здравоохранения Ольга Богомолец, любой человек, который ранее предоставил свое согласие на сбор органов, в любое время может отказаться от этого в случае изменения своего решения.



Каждый совершеннолетний дееспособный человек может также определить свое уполномоченное лицо, которое примет соответствующее решение об изъятии анатомических материалов после его смерти.



При этом в случае, если человек при жизни никак не обозначил свое волеизъявление относительно согласия или несогласия на трансплантацию и не определил уполномоченное лицо, то разрешение на изъятие органа после его смерти запрашивается у супруга или близких родственников умершего. В случае отсутствия таковых трансплант-координатор спрашивает разрешение у лица, которое обязалось похоронить умершего.



До 1 октября 2018 года должна быть создана Единая государственная информационная система трансплантации для сбора, регистрации, накопления соответствующей информации, а также осуществления объективного и непредвзятого распределения анатомических материалов человека, определения пары донор-реципиент.



Предусматривается также создание центрального органа исполнительной власти, который будет реализовывать политику в сфере предоставления медпомощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией.



Согласно тексту законопроекта, подготовленному к голосованию, трансплантация применяется исключительно в случаях невозможности сохранения жизни или возобновления здоровья другими методами лечения, что устанавливает консилиум врачей.



Изъятие анатомических материалов у умерших запрещается в случае, если они были детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, лицами, признанными недееспособными. Кроме того, трупными донорами не могут выступать люди, личность которых не была установлена, те, кто погиб в результате Операции объединенных сил (ООС) и в ходе других боевых действий, связанных с обеспечением национальной безопасности страны.



В перечень лиц, которые не могут быть живыми донорами, входят отбывающие наказание, иностранцы и лица без гражданства, незаконно пребывающие в Украине, лица с тяжелыми психическими расстройствами, пациенты, имеющие тяжелые заболевания (которые могут передаться реципиенту или навредить его здоровью), беременные, а также те, кто ранее уже предоставил орган или его часть на трансплантацию.



Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением четвертого пункта раздела седьмого, в котором прописаны мероприятия, которые должен осуществить Кабинет министров до вступления закона в действие. С 2019 года действующий в настоящее время закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" утратит свою силу.



В сентябре 2017 года Министерство здравоохранения поддержало этот законопроект, разработанный парламентским комитетом по вопросам здравоохранения, а также заявило о планах в 2018 году начать пилотный проект по трансплантациипочки от неродственного трупного донора, на что в проекте государственного бюджета предусмотрено 112 млн грн.



По данным Министерства здравоохранения Украины, в 2017 году за счет средств государственного бюджета за границей 40 украинцам была осуществлена пересадка сердца, 23 гражданам пересадка комплекса сердце-легкие, и 44 – трансплантация почек.

