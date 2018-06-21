Пентагон приготовился к появлению нового биологического оружия

Национальная академия наук США по заказу министерства обороны опубликовала доклад, в котором раскрывается опасность военного применения современных биотехнологий. По мнению экспертов, успехи в области синтетической биологии могут привести к появлению искусственных вирусов, которые способны вызывать пандемию. Об этом сообщает издание Science Alert.



По словам микробиолога Майкла Империале (Michael Imperiale) из Мичиганского университа, синтетическая биология не представляет опасности сама по себе, однако угрозу могут нести конкретные разработки. Так, исследование канадских ученых, которые воскресили вымерший вирус оспы лошади для последующего изучения, вызвало тревогу среди специалистов, заявивших, что человечество стало более уязвимым к этому виду заболеваний.



Генетические коды многих вирусов млекопитающих находятся в свободном доступе, и инфекции могут быть воссозданы опытными исследователями в любой оснащенной для этого лаборатории. Выращенные вирусы и бактерии могут быть даже более опасными, чем их природные аналоги, поскольку ученые часто намеренно увеличивают их устойчивость к лекарствам и вакцинам, вирулентность и токсичность. С развитием таких технологий, как система CRISPR/Cas, риск распространения патогенных инфекций еще больше увеличивается, пишут эксперты.



В то же время авторы доклада пришли к выводу, что появление совершенно новых видов инфекций маловероятно (например, особо смертоносных штаммов гриппа), поскольку даже небольшие генетические изменения в вирусах могут привести к потере их патогенных свойств. Более правдоподобным является увеличение уже существующей угрозы.



Некоторые исследователи отмечают, что сама заинтересованность Министерства обороны США в подобной экспертизе представляет собой потенциальную опасность, поскольку ведомство может инициировать новую гонку биологического оружия.



Система CRISPR/Cas применяется для изменения нуклеотидной последовательности ДНК. Cas представляет собой белок, разрезающий двойную цепочку на определенном участке гена. Это место определяет направляющая РНК (sgРНК), которая связывается со специфическим сайтом узнавания по принципу комплементарности. Различные sgРНК кодируются спейсерами — участками ДНК, находящимися в пределах CRISPR — группы особых повторяющихся последовательностей нуклеотидов.

