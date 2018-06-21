Аваков оценил объемы контрабанды в 100 млрд грн

В среду, 20 июня, правительство утвердило план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, пишет Liga.net.



Как отметил в ходе заседания министр внутренних дел Арсен Аваков, от борьбы с контрабандой государство может выиграть 70 - 100 млрд грн.



Кроме этого, премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал регуляторные отчеты по этой деятельности. "Мы будем подводить итоги ежемесячно, будем делать это публично, чтобы понять, где у нас слабые места. В том числе и по кадрам", - сказал он.



По его словам, наряду с давно существующими схемами, с которыми ранее боролись правоохранители (занижение таможенной стоимости товара, оформление грузовых транспортных средств с товаром как порожних, "пересорт" - оформление элитных товаров как дешевых), в этом году были зафиксированы новые манипуляционные схемы.



"В нейтральные воды Украины заходят танкеры с топливно-смазочными материалами, к ним подходят небольшие по объему суда и забирают эти материалы без растаможивания или оформления. Затем они попадают на автозаправочные станции, в том числе и материалы сомнительного качества”, - рассказал премьер.

