Комитет ВР поддержал переименование двух областей

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВР поддержал предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области. Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook, передает УНН.



"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую. Декоммунизации не остановить", - написал Вятрович.

