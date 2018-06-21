В Nvidia научили нейросеть создавать замедленное видео

Компания Nvidia разработала нейросеть, способную реалистично замедлять обычные видеоролики, дорисовывая недостающие кадры. Об этом пишет портал Gizmodo.



Алгоритм, разработанный специалистами компании, превосходит существующие аналоги по качеству итогового видео и скорости обработки исходного ролика. В процессе разработки нейросеть прошла обучение на базе, включающей свыше 11 тысяч замедленных видео, изначально снимавшихся с частотой 240 кадров в секунду. В результате алгоритм научился представлять, как должны выглядеть недостающие 210 кадров для замедления обычного ролика с частотой 30 кадров в секунду.



Небольшой видеоролик, демонстрирующий работу алгоритма и позволяющий сравнить результат с результатом работы аналогичной системы, был опубликован на YouTube-канале компании. Судя по ролику, нейросеть Nvidia также может замедлять ролики, которые изначально были сняты с высокой частотой кадров.







