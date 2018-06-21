Пограничники выдворили из Украины двух российских артистов

Пограничники не пропустили на территорию Украины двух российских артистов, которые незаконно посещали "аннексированный" Крым.



Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Одно из нарушителей выявили в столичном аэропорту "Жуляны" во время оформления пассажиров рейса "Минск-Киев". Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году посещал ТОТ АР Крым вне КПВВ для съемок в фильме.



Кроме того, в пункте пропуска "Староказачье" правоохранители Белгород-Днестровского отряда "разоблачили" еще одного гражданин РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал "временно оккупированную территорию".



Сейчас гражданам РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.



В целом по состоянию на данный момент в отношении 122 иностранцев - деятелей культуры и искусства, которые "незаконно" находились в Крыму, было принято решение о запрете въезда в Украину 52-м лицам во время въезда в Украину отказано в пересечении государственной границы и возвращен обратно.

