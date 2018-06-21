Ученые научились определять возраст человека по крови

Генетики из США научились определять возраст человека по одной капле крови. Ученые надеются, что он поможет полиции быстрее находить виновных в преступлениях, определяя возраст по оставленным на месте следам.



Об этом пишет Science Daily.



"Наша методика работает с почти 100% точностью - мы смогли точно определить, к какой возрастной группе относятся образцы крови почти всех участников наших опытов. Сейчас мы работаем над созданием более точных ее версий, которые смогут точно вычислять возраст подозреваемого", - отмечает Игорь Леднев из университета Нью-Йорка (США).



Еще недавно следователи и детективы могли определить личность преступника лишь по его описанию со слов очевидцев или по отпечаткам пальцев. Примерно два десятилетия назад их арсенал был расширен благодаря созданию технологий секвенирования ДНК. Сейчас по образцам крови жертв или убийц, по их отпечаткам пальцев и следам дыхания на стекле можно раскрыть их пол, вредные привычки, этническую принадлежность и много других качеств, способных резко сузить круг подозреваемых.



Леднев и его коллега Кайл Доте научились вычислять одну из главных характеристик преступников и их жертв - возраст - анализируя спектр белковых молекул, присутствующих в человеческой крови.



Как объясняют ученые, по мере развития и старения тела химический и белковый состав нашей крови претерпевает значительных изменений. Биологи знали об этом достаточно давно, однако большое количество подобных изменений и сложная система связей между ними мешали использовать эту закономерность для вычисления биологического и календарного возраста.



Эту проблему решили иначе: ученые просто изучили то, какие молекулы чаще всего встречаются в крови детей, подростков, взрослых и пожилых людей, используя так называемую раман-спектроскопия.



Это позволяет достаточно точно измерить количество молекул различной массы и узнать их приблизительную форму, обстреливая образец с помощью лазера. Пучки частиц света будут сталкиваться с молекулами, поглощаться ими и порождать вспышки вторичного излучения, цвет и другие свойства которого будут зависеть от формы и структуры вещества.



Анализируя возникающую в результате этого картинку, ученые могут быстро отслеживать различия в химическом составе образцов крови или других биологических жидкостей, и определять по ним примерный возраст их владельца.



Собрав образцы крови у десяти новорожденных, нескольких дюжин подростков и взрослых мужчин и женщин, авторы статьи проверили, как хорошо работает их методика. Как показали эти опыты, спектроскоп безошибочно находил следы крови младенцев, и различал три других группы с 99% точностью.



Как надеются ученые, подобные методики ускорят работу криминалистов и укрепят репутацию "научных" методов ведения расследования.

