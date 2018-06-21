Полиции дали больше полномочий над таможней

Кабинет министров Украины в рамках эксперимента расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина накануне и в четверг, 21 июня, обнародовано в Правительственном курьере. Таким образом документ вступил в силу и определяет срок проведения эксперимента - до конца 2018 года.



"Полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил", - говорится в тексте документа.



Также сотрудники полиции и служебные лица Министерства внутренних дел получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления Инспектор-2006.



Кроме того, Кабмин обязал МВД и ГФС подавать ежемесячные отчеты о ходе эксперимента начиная с 1 сентября этого года, а также предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента.

