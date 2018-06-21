Российский омбудсмен заявила, что Сенцов выглядит хорошо и даже прибавил в весе

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что украинский режиссер Олег Сенцов выглядит хорошо, даже прибавил в весе.



Об этом Москалькова рассказала в "Новой газете".



"Каждый день к нему ходит местный уполномоченный Анатолий Сак. Это такой твердый человек, старой еще закалки. От него так легко не отделаешься. И вот он практически в ежедневном режиме присылает мне отчеты, даже с фотографиями. Сенцов не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга — это не так, зубы на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. С собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается. Ну а так голодовка, протест — это его законное право".

