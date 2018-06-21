ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика на «бесчеловечное обращение» в тюрьме

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался рассматривать жалобу, поданную норвежцем Андерсом Брейвиком, отбывающим наказание за убийство 77 человек в 2011 году.



Брейвик в обращении в ЕСПЧ заявлял, что условия его содержания тюрьме, где он сидит в одиночной камере, являются «бесчеловечным и унижающим достоинство».



Судьи, рассмотрев жалобу Брейвика, не обнаружили никаких нарушений Европейской конвенции по правам человека.



«Решение окончательное», — объявил суд.



Андерс Брейвик летом 2011 года устроил взрыв в центре Осло, в результате которого погибли восемь человек, а затем убил 69 человек в молодежном лагере на острове Утойя.



Брейвик, не отрицавший свою вину, был приговорен к максимально возможному по законодательству Норвегии наказанию — 21 году заключения (с возможностью продления).



Наказание, как сообщалось, Брейвик отбывает в трехкомнатной одиночной камере.



Ранее Брейвик в разных судебных инстанциях пытался добиться изменения условий содержания в тюрьме. Его жалобы были отклонены.

