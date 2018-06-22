Названы самые жуткие туристические места

Британский фотограф Ребекка Лилит Батори (Rebecca Lillith Bathory) опубликовала книгу, в которую вошли фотографии ста самых жутких мест со всего мира, ставшие объектами притяжении любителей «темного туризма». Об этом сообщает The Sun.



«Темный туризм — очень наглядная практика, как и туризм в целом; вы не только чувствуете свое местоположение, но и видите его своими глазами и в большинстве случаев фотографируете его, чтобы продлить этот момент. В случае «темного туризма» <...> фотографии этих мест запечатлевают идеологии и ужасы, которые некоторые предпочли бы забыть навсегда», — рассказала автор книги «Темный туризм».



В книгу вошли фотографии знаменитых парижских катакомб, в которых находятся кости более шести миллионов человек, Эггенбургский склеп в Австрии, полностью построенный из человеческих костей, готический кладбищенский костел Костницы в Седлеце (Чехия).



Батори не обошла стороной и исторические места, печально известные массовыми смертями. Она фотографирует Освенцим (Польша), самый крупный немецко-фашистский концентрационный лагерь, Восточную государственную тюрьму в Филадельфии, в которой узников содержали в изоляции, и они сходили с ума. Также в фотопроект вошел город Чернобыль, в котором в 1986 году произошла крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики, из-за чего город оказался заброшенным.



В 2016 году фотограф отправилась в путешествие по двадцати странам и посетила сто туристических объектов, чтобы изучить самые темные и загадочные страницы истории. Туристические места были найдены в Великобритании, Германии, Австрии, Чехии, Франции, Мексике, Японии, Польше, Индии и многих других странах.

