Раскрыты масштабы диверсии в Tesla

Сотрудником Tesla, передавшим важную информацию о компании третьим лицам, оказался бывший инженер фирмы по имени Мартин Трипп (Martin Tripp). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на судебный иск, который был подан против Триппа.



Мужчина взломал операционную систему Tesla и передал несколько гигабайтов информации — «десятки конфиденциальных фотографий и видео производственных систем» третьим лицам, отмечается в сообщении.



Также Tesla обвиняет Триппа в том, что он написал компьютерный код, чтобы периодически переносить данные сотрудников за пределы компании. Кроме того, бывший сотрудник давал неправильную информацию СМИ. «Например, Трипп говорил, что в некоторых машинах Model 3 были использованы проколотые батареи, но они никогда не используются в наших автомобилях», — отметили в Tesla.



Бывший сотрудник также «значительно преувеличил» количество отходов, которые вырабатывают электрокары Tesla, считают в компании.

