Гройсман рассказал, как правительство будет бороться с контрабандой

Правительство направит в Верховную Раду законопроект, который введет уголовную ответственность за контрабанду. Об этом во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНН.



"Мы направим от правительства в парламент изменения в законодательство, которые криминализуют контрабанду. Будут также проведены институциональные усиление в работе ГФС", - сказал Гройсман.



Как добавил Гройсман, это не разовая акция, давление уменьшаться не будет, система борьбы с контрабандой будет совершенствоваться.



По словам премьера, средства, которые удастся привлечь от борьбы с контрабандой, будут направлены на нужды государства и украинских граждан. Они важны и для местных бюджетов.

