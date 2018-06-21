Столтенберг приветствует возобновление работы Совета НАТО-Россия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил удовлетворение в связи с восстановлением диалога в рамках Совета Россия-НАТО.



"Я приветствую тот факт, что нам удалось восстановить работу Совета Россия-НАТО. У нас было семь встреч с 2016 года", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Лондоне в четверг.



Он отметил, что в рамках Совета обсуждаются разные актуальные вопросы, и НАТО стремится к улучшению отношений с Россией.



"Но даже если не верить в то, что можно достигнуть улучшения отношений России и НАТО, нужно справляться со сложными отношениями с Россией. Для этого мы возобновили деятельность Совета Россия-НАТО", - добавил Й.Столтенберг.

