Саудовская Аравия пообещала закрыть дефицит нефти

Дефицит предложения на мировом рынке нефти ожидается во втором полугодии 2018 года в объеме 1,6-1,8 млн баррелей в сутки. Об этом сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сообщает Прайм в четверг, 21 июня.



Аль-Фалих выразил уверенность, что страны ОПЕК+ нарастят добычу в достаточном объеме, чтобы избежать нехватки нефти на рынке.



"Будьте уверены, что мы высвободим добычу нефти (в рамках сделки ОПЕК+ – ред.) в достаточном объеме, чтобы избежать нехватки предложения на рынке", – отметил он.



При этом Халид аль-Фалих надеется, что страны ОПЕК+ в предстоящие пару дней изменят курс сделки от сдерживания добычи нефти к наращиванию.



"Я все еще остаюсь оптимистичен и надеюсь, что в предстоящие дни мы сможем изменить курс сделки от сдерживания добычи к наращиванию добычи. Потому что это именно то, что нам нужно сделать", – сказал аль-Фалих в ходе выступления на семинаре ОПЕК.

