Первый канцлер Украины?

Юлия Тимошенко идет в президенты, чтобы стать последней в этой должности. «Не чуди! Быть этого не может», – скажете вы. Так и я ж о том. Но она так сказала: «Для меня президентская должность, президентские выборы – это не игра, а реальное изменение, которого ожидает страна. Если так случится, и я смогу выиграть президентские выборы, тогда я хотела бы сразу провести референдум и принять на нем новую Конституцию, новый общественный договор между украинцами. ...Возможно, я буду последним президентом, которого вы избираете. Но вы после того, если этот план станет реальностью, сможете всенародно избирать канцлера вместе с большинством в парламенте».



Зачем, она тоже пояснила: «Надо демонополизировать власть, сделать ее, с одной стороны, сильнее по воплощению стратегий, а с другой – правильно сбалансированной, подконтрольной обществу. Это должна быть власть, которая соберет весь интеллект нации в один кулак и проведет Украину на высшие ступени мировой конкуренции. ...Вы сможете иметь сильные гражданские институты, которые напрямую будут влиять на власть. Вы получаете свою власть для того, чтобы применить ее в необходимые периоды жизни страны. Это будет совсем другая эпоха развития страны».



Ну что тут можно сказать? Это даже не смешно. Если учесть, что делала «НашаКыця» с тем органом (советом, комитетом, кабинетом), в котором она получала высшую власть, даже выборную. Став вице-премьером по ТЭК в первом правительстве Виктора Ющенко, она смогла не просто перетряхнуть всю энергетическую отрасль, до того обогатившую ее и сделавшую, по оценке американского журналиста Мэтью Бжезинского (кстати, племянника покойного «дедушки Збига»), «женщиной ценой в 11 миллиардов долларов». Но и поставить там все с ног на голову – убрать бартер и перевести все сделки в денежную форму. И это, пожалуй, единственное хорошее, что сделала Тимошенко для страны. Даже с учетом того, что сделала она это после того, как набила собственную мошну, затарилась, так сказать, на века...



Став потом председателем парламентского бюджетного комитета, она дыхнуть не давал и премьерам, и президенту Леониду Кучме. Выбрав для себя роль «прачки», стирающей, по ее выражению, бельишко «мессийки майдана» Виктора Ющенко в его предвыборном штабе, Тимошенко стала «мотором этого майдана», сделала обстиранный ею персонаж президентом, а потом выдавила из него для себя роль премьера. Став же во второй раз премьером при Ющенко, она не просто превратила этого горе-президента в клоуна и посмешище, а уничтожила его навсегда, готовя его пост под свой, извините, оседающий от возраста зад.



Став потом председателем парламентского бюджетного комитета, она дыхнуть не давал и премьерам, и президенту Леониду Кучме. Выбрав для себя роль «прачки», стирающей, по ее выражению, бельишко «мессийки майдана» Виктора Ющенко в его предвыборном штабе, Тимошенко стала «мотором этого майдана», сделала обстиранный ею персонаж президентом, а потом выдавила из него для себя роль премьера

Так что канцлер в Украине – это вполне реальность. Но Тимошенко ли это? – вот в чем вопрос. Она думает, что да. Но точно так же думали и Михо Саакашвили в Грузии и Серж Саргсян в Армении, которые под своим чутким руководством провели такие конституционные реформы, о которых сегодня говорит Тимошенко. Ну, чтобы гарантировано стать у себя «канцлерами» и править бессрочно. И что? А ничего

Будучи заключенной, она смогла превратить свое пребывание в харьковской больнице железнодорожников в такой всемирный хайп, при котором не только бессмысленные впечатлительные мировые дамочки типа литовского президента дали Грибынеотпускай… извините, Грибаускайте рвались к ней в палату посидеть на кромке койки, но даже железная «фрау канцлерин» Германии Ангела Меркель пускала скупую политическую слезу на морщинистую щеку и требовала «отпустить девочку». Пах «НашейКыци» с желтыми синяками от ударов сапожищами палачей «тирана Януковича» до сир пор, уверен в этом, и снится самому Федорычу в Ростове-на-Дону, заставляя всхлипывать в подушку, и вызывает безудержные фантазии у геронтофилов-извращенцев и прочих «справжних» европейцев, прошедших недавно гей-парадом по Киеву.И даже когда ее на инвалидной колясочке, уже и на фиг ей не нужной, в 2014-м вывезли на «евромайдан», а там ее мощно затюкали и посоветовали вывезти именно на этом транспорте на помойку истории на свидание с Ющенко, то и это не стало ее концом. Только она знает, чего и каких средств и переживаний ей это стоило. Но теперь она – самый рейтинговый политик страны, который одной ручкой, все же выдающей возраст хозяйки, порвет любого конкурента. Как Тузик грелку. Или фанатичный «юлебот» газету «порохоботов».И вот эта женщина добровольно отдаст свой пост, дающий ей столько полномочий, а значит, и столько возможностей?! Мои тапочки уже лопаются от гомерического хохота, в который ввергла их эти новость. Да «казак» Гаврилюк быстрее Гарвард закончит, а спикер Рады Андрей Парубий на зулусском разборчиво и понятно всем, даже самим зулусам, заговорит, чем Тимошенко отдаст власть...Но, тем не менее, она так сказала. И нужно разбираться, с чем это связано и что они там, в ее штаб-квартире на Туровской, курят. «Для меня президентская должность, президентские выборы – это не игра, а реальные изменения, которых ждет страна», – сказала ЮВТ. И это, ребята, чистая правда. Я не знаю, как насчет ожидаемых «реальных изменений», но все больше и больше граждан несчастной Украины и слышать не хотят ни о каком президенте. Я имею в виду не только нынешнего гаранта нации, который занимает шестое место в рейтинге популярности, но хочет порулить еще, собирается повторно баллотироваться в марте 2019 года и стараниями своих политтехнологов уверен, что победит. Идиосинкразию вообще вызывает сам пост главы государства, обозначаемый этим словом. Скажем мягко, не очень повезло Украине с ними, не очень...Но с другой стороны, вовсе и не народу или стране хочет отдать свое президентство Юлия Владимировна. Для этого у нее есть совсем другие «держатели». В первую очередь, она сама – ей нужна вся полнота власти по-любому, такой она человек, повторяю, по сути своей. Во вторую – олигархи, которым надоело, что в стране есть один «хозяин», который норовит что-то отщипнуть от их «статков». Когда прежний президент Янукович со своими «младомиллиардерами» захотел стать «первым среди первых» за счет всех остальных, это стоило ему власти. Внутриолигархический консенсус выбрал «евромайдан», Запад заплатил за кровь «небесной сотни» и гарь покрышек, а Янукович оказался в Ростове.Но после «евромайдана» щедрый Запад вознамерился не просто уничтожить олигархов, но и отобрать у них «кровно нажитое своим трудом». И олигархи оказались как бы под двойным прессом: и глава государства, гарант нации и ее главковерх – как бы олигарх, у которого есть аппетиты (и это еще мягко сказано), и поддерживающие его внешние кураторы страны норовят забрать мошну.Так, похоже, и появился внутриолигархический консенсус-2, направленный уже не столько против персоналий, сколько против самого поста главы государства. И всего того, что с ним связано. Олигархи захотели сами влиять на политику, выбирать себя или своих лоббистов в депутаты парламента, там договариваться насчет правящей коалиции, которая и изберет украинского канцлера. Сейчас «Батькивщина» Тимошенко – тоже лидер электоральных симпатий, в случае парламентских выборов набирает много голосов, становится основой коалиции и выдвигает Тимошенко в премьеры (канцлеры). «НашуЮлю» это вполне устраивает. И олигархи на данном этапе, проведя переговоры и консультации о будущих гарантиях, тоже от безысходности согласны.Так что канцлер в Украине – это вполне реальность. Но Тимошенко ли это? – вот в чем вопрос. Она думает, что да. Но точно так же думали и Михо Саакашвили в Грузии и Серж Саргсян в Армении, которые под своим чутким руководством провели такие конституционные реформы, о которых сегодня говорит Тимошенко. Ну, чтобы гарантировано стать у себя «канцлерами» и править бессрочно. И что? А ничего. Михо пролетел в Грузии и сейчас нервно курит траву в Амстердаме. Туда его вышвырнули, кстати, из Украины, где он тоже, судя по его антипрезидентской риторике, хотел повторить свой «канцлерский опыт». Но действующий гарант нации подтерся им как не очень удобной, но подходящей салфеткой. Не получилось и у Сержа. Он, как говорили в фильме «Свой среди чужих...», «золотишко собрал, приготовил», но получилось «нехорошо, Шурик, совсем нехорошо» – пришел другой и «все себе захапал». Вечный оппозиционер и до того лузер Никол Пашинян на волне «цветной революции» сел в кресло с почти королевскими полномочиями, в Саргсян нервно курит в сторонке, боясь попасть на цугундер...Может такое быть в Украине? Вполне. Ведь и действующий гарант нации говорит что-то такое, намекая на возможность конституционной реформы. И глава МВД Арсен Аваков публично высказался за изменение госустройства Украины – с президентско-парламентской республики на парламентско-президентскую, а то и парламентскую. Авакова подозревают в политических «вась-вась» с Тимошенко. Но подозревать и знать точно – это, согласитесь, разные вещи. У Авакова есть свой «партбосс». Смешной и нелепый, но есть – это экс-премьер Арсений Яценюк, уверенный, что является в своем подкачанном тельце реинкарнацией Голды Меир и Конрада Аденауэра одновременно. А ради власти и всего, что она дает, Арсений готов себе на лбу даже «цяточку» красочно выср… извините, приделать, как Индира Ганди......И есть, конечно же, Запад и его кураторы Украины, в которой им, кураторам, и олигархи, и сильный президент, и полномочный канцлер нужны, как зайцу стоп-сигнал. Или «куля в лоба» Яценюку. Или Ющенко в помощь Тимошенко. Так что все еще только начинается: слона еще выведут на потеху, а мыши уже готовятся...