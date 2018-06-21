Глава «Нафтогаза» смирился с «Северным потоком-2»

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью изданию «Новое время» признал, что у Украины практически нет возможности остановить реализацию проекта «Северный поток-2».



«Это невероятно тяжелый бой, и у нас меньше шансов его выиграть, чем проиграть», — сказал топ-менеджер, отметив, что в компании принимают все возможные законные меры для того, чтобы этот проект все же не был реализован.



Витренко опасается, что в случае реализации «Северного потока-2» транзит через украинскую территорию будет сведен к нулю. «Если будут построены [и запущены] Nord Stream-2 и обе нитки "Турецкого потока", есть большая вероятность того, что сразу же транзит через Украину будет равняться нулю», — считает глава компании.

