В Украине резко изменится погода

В Украине в пятницу, 22 июня, резко изменятся погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Так, завтра ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы до 17-22 м/с.



В Карпатах и на Закарпатье завтра ожидаются сильные дожди.



Также, по информации украинских синоптиков, в пятницу днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей пройдут сильные ливни.



"22 июня в Киеве днем грозы, шквалы 17-22 м/с. 22 июня в Киевской области днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град", - говорится в сообщении.

