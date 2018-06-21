Порошенко призвал Путина активизировать работу в "нормандском формате"

Президент Украины Петр Порошенко провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого призвал его освободить удерживаемых в тюрьмах РФ украинцев, а также активизировать процесс выполнения взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, сообщает в четверг пресс-служба главы Украинского государства.



"Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, удерживаемых в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного (Верховной Рады Украины – ИФ) по правам человека Людмилы Денисовой к (украинскому политзаключенному - ИФ) Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.



П.Порошенко также подчеркнул необходимость выполнения Россией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей в части обеспечения безопасности.



"Была также подчеркнута важность активизации работы в "нормандской формате" с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", - добавили в пресс-службе президента Украины.

