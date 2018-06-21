Мэй решит участь любителей фотографировать под женскими юбками

Обвиняемые в апскертинге — фотографировании девушек из-под юбки без их согласия — будут отправлены в тюрьму на два года и занесены в публичный реестр преступников, совершивших сексуальные преступления. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает The Independent.



Тереза Мэй подтвердила, что новый закон, вводящий наказание за незаконное фотографирование, будет представлен в четверг, 21 июня, что позволит детально его обсудить до летнего перерыва.



«[Апскертинг] — это отвратительное вторжение в личную жизнь, которое заставляет жертву чувствовать себя оскорбленной. Мы обеспечим, чтобы самые серьезные правонарушители были добавлены в реестр сексуальных преступников, и жертвы не должны сомневаться, что их жалобы будут восприняты всерьез, а виновные будут наказаны», — заявила Мэй.



Уголовное преследование за апскертинг на сегодняшний день может быть осуществлено через закон о харассменте или нарушении общественного порядка, однако новый закон внесет его в ряд сексуальный преступлений.

