В Словакии задержан экс-начштаба закарпатского ДУК "Правый сектор"

В Словакии по запросу украинского бюро Интерпола задержан бывший представитель "Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Владимир Гласнер, разыскиваемый за совершение ряда преступлений.



"Действительно, он задержан в Словакии по запросу украинского Интерпола. Вопросами экстрадиции занимается Генеральная прокуратура Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина в пресс-службе Национальной полиции Украины полиции в четверг.



По информации полиции, задержанный разыскивался за совершение ряда преступлений, в частности, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины "терроризм", "умышленные легкие телесные повреждения", "бандитизм", "угроза убийством".



По информации СМИ, В.Гласнер ранее был начальником штаба 1-ого (закарпатского) запасного батальона добровольного формирования "Добровольческий украинский корпус" "Правый сектор" (ДУК ПС).

