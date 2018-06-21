За атакой на ZIK и NewsOne стоят одни и те же люди, - политолог

Схема «наезда» на телеканал NewsOne как под копирку повторяет недавнюю атаку на ZIK. И этосвидетельствует, что за атакой на ZIK, NewsOne и 112 канал стоят одни и те же люди, пишет в своем блогеполитолог Дмитрий Заборин.

«Бросается в глаза, что схема «наезда» на NewsOne как под копирку повторяет недавнюю атаку на ZIK. И это косвенно подтверждает, что за атакой на ZIK, NewsOne и 112 канал стоят одни и те же люди. Если внимательно смотреть новости, то можно с удивлением обнаружить, что в блокаде разных телеканалов участвует один и тот же набор «активистов» без определенного рода занятий. И каждый раз рейдеры используют одну и ту же схему: вброс о продаже канала Медведчуку - блокада - взятие офиса под контроль», - поясняет Заборин.

Политолог напоминает, как власть использовала дело о ДТП для давления на владельца ZIK. Затем запустила «вброс», будто канал купил Медведчук, после чего офис ZIK заблокировали наемные хулиганы.

«А затем якобы менеджмент ZIK обратился за защитой к военизированному подразделению партии "Национальный корпус" и офис телеканала взяли под охрану "Национальные дружины". Для тех, кто работает в политической сфере, известно, что "нацдружины" работают "под крышей" власти. Вот так власть чужими руками взяла под контроль один из оппозиционных ресурсов», - раскрывает детали политолог.

Политолог подчеркивает, что в случае с NewsOne и 112 история повторяется. «Сначала через СМИ начали раскручивать искусственный скандал вокруг официального владельца NewsOne Евгения Мураева. Он в достаточно толерантном ключе прокомментировал политический статус Олега Сенцова. Но технологи полностью перевернули его слова, чтобы раскрутить в СМИ стандартную истерию про "зраду", вылившуюся в уголовное дело о государственной измене», - проводит параллели политолог.

Заборин поясняет, что «вброс» в исполнении Андерса Аслунда, будто Виктор Медведчук купил сразу три украинских телеканала, нужен как повод, чтобы наемные радикалы начали блокаду.

«Следом проамериканский спикер Андерс Аслунд заявил, будто ZIK, NewsОne и 112-й купил Виктор Медведчук. Далее согласно методичке наемные радикалы вроде "орлов" Корчинского должны начать блокаду телеканала, - вплоть до попытки ворваться внутрь. После этого в офис к собственникам телеканала придут переговорщики от «Народного фронта» или другой "партии власти" и предложат продать или "получить защиту». А затем офис телеканала возьмут под охрану либо "Национальные дружины", либо частная охранная фирма, работающая под контролем власти», - раскрывает последовательность действий Заборин.

Политолог поясняет, что организаторы рейдерской атаки специально запускают дезинформацию про Медведчука, чтобы оправдать захват телеканала.

«Фамилия Медведчука здесь звучит, чтобы публично оправдать запланированный рейдерский захват телеканала. Кроме того, "вброс" в исполнении Аслунда сигнализирует, что следующий на очереди, вероятно, канал 112. И можно поспорить, что схема рейдерского захвата канала 112 будет один в один копировать атаку на ZIK и NewsOne», - прогнозирует Заборин.