Сегодня в Украине день летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние является самым длинным световым днем в году, продолжительность которого - 17 часов и 33 минуты. В високосные годы летнее солнцестояние случается 20 июня.



В 2018 году солнцестояние выпадает на 21 июня в 13:07 по киевскому времени.



Особенностью солнцестояния является то, что у наблюдателя создается впечатление, что Солнце останавливается в зените на протяжении всего дня.

История солнцестояния



День солнцестояния начали отмечать до нашей эры, как священный праздник, поскольку солнце считалось божеством. Еще в древние времена астрономы сумели заметить особенность поведения солнца определенный летний день.



Древние славяне в день летнего солнцестояния отмечали праздник Купала. Его дата сместилась после принятия григорианского календаря.



У язычников праздник летнего солнцестояния особенно почитался. Они проводили обряды, ритуалы, гадания.



В современном мире день летнего солнцестояния отмечают в основном символически, а вот в Финляндии это день называется Юханнус и является официальным государственным праздником.

