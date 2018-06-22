За пять месяцев реальные зарплаты украинцев выросли на 11% - Рева

За пять месяцев 2018 года размер реальной заработной платы в Украине вырос на 11%. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.



“За первые пять месяцев этого года реальная зарплата выросла почти на 11%, номинальная на 26 процентных пункта. И статистика показывает, что темпы роста цен на товары по сравнению с прошлым годом замедлилась, о чем свидетельствуют данные Госстата”, - сказал Рева.



Напомним, Министерство социальной политики рассматривает возможность дальнейшего увеличения минимальной заработной платы до 4 200 грн.

