В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Порошенко

Владимир Путин пообщался по телефону со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Разговор прошел по инициативе Киева. Лидеры государств, в частности, обсудили тему обмена заключенными и доступа к ним омбудсменов обеих стран. Еще одной темой разговора стали Минские соглашения. Российский президент подчеркнул, что договоренностям нет альтернативы, а также отметил важность повышения эффективности переговоров в рамках контактной группы в Минске и "нормандской четверки".

Кроме того, Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе и ростом числа жертв среди мирного населения из-за участившихся обстрелов со стороны украинских силовиков.



Также президенты обменялись мнениями насчет российской инициативы, предполагающей учреждение миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



Позже российский президент рассказал о разговоре с Порошенко постоянным членам Совета безопасности и обсудил с ними нынешнее состояние российско-украинских отношений.



Политолог Александр Форманчук считает, что Киев не стремиться выполнять Минские договоренности, и объяснил, почему, по его мнению, это происходит.



Специалист отметил, что для Порошенко с помощью сложившейся ситуации пытается раздуть свой рейтинг в канун президентских выборов, которые должны пройти весной следующего года.



По его словам, украинский лидер обеспокоен тем, чтобы остаться президентом, и хочет на волне "националистического угара и ура-патриотизма" остаться у власти.



"Порошенко не собирается разменивать Минские соглашения на что-либо другое, кроме того, как поддерживать психоз "освободительной войны" против "российского агрессора"", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.



Однако, по его мнению, ситуация может измениться, но для этого необходима воля не только Киева, но и Вашингтона.



Политолог отметил, что о реальных подвижках в выполнении "Минска-2" можно будет говорить после встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.



"Если эта встреча состоится и на ней будет достигнуто понимание, что этот тугой узел, который все больше и больше затягивается, надо ослабить — вот тогда, возможно, будут и какие-то подвижки", — заключил эксперт.

