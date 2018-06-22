Россия предложила повысить уровень деятельности своих миротворцев в ООН

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе встречи с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа предложил перевести деятельность российских миротворцев в миссиях организации на руководящий уровень.

"Предлагаю рассмотреть вопрос о переводе деятельности российских миротворцев с экспертного уровня представительства в миссиях ООН на уровень старшего руководящего состава", — сказал глава МВД РФ. Министр обратил внимание на то, что России удалось вдвое увеличить численность своих полицейских в миссиях ООН.



"Мы учитываем и гендерный аспект, выдерживаем то соотношение, которое было нам рекомендовано, при подготовке женщин-полицейских", — добавил он.

