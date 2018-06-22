Святошинский суд заявил, что глава столичной полиции Крищенко распространяет фейки

Святошинский районный суд на свой странице сообщил, что 20 июня начальник столичной полиции Андрей Крищенко разместил на своей странице в Facebook недостоверную информацию о том, что якобы суд безосновательно выпустил из-под стражи бандитов, которым грозит до 15 лет лишения свободы.



Речь идет о четверых преступниках, грабивших состоятельных бизнесменов. Бандиты с оружием регулярно грабили предпринимателей, а минимальная сумма, которую они отобрали, - 300 000 гривен, а бывало - и по несколько миллионов гривен.



По словам Крищенко, в мае суд отпустил двух участников банды под залог в размере 168 тыс. гривен. А на днях выпустил под залог в размере 211 тыс. гривен двух других фигурантов, в том числе организатора банды



Однако пресс-служба суда это опровергла.



"15 июня коллегия судей в составе председательствующей судьи Валентины Новик, судей Ивана Бандуры и Людмилы Косик не изменяла меру пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую, а продолжила до 13 августа срок содержания под стражей двум из четырех обвиняемых по делу, при этом установив, как того требует закон, размер залога 211 440 гривен, что составляет 120 необлагаемых прожиточных минимумов доходов граждан.



Ранее, 21 мая, такое же решение, но с размером залога 158 580 гривен (90 прожиточных минимумов), было принято в отношении еще двух обвиняемых, не имеющих судимостей.



Судом было принято именно такие решения, поскольку государственный обвинитель - прокурор городской прокуратуры, не представил убедительных доказательств и обстоятельств, исключающих определение альтернативного меры пресечения в виде залога.



Согласно закону суд лишен возможности по собственной инициативе применять тот или иной меры пресечения и принимает решения на основании приведенных сторонами обвинения и защиты доказательств, а наличие обвинения и направления дела в суд не заменяет обвинительный приговор в отношении лица и не может быть единственным основанием для применения исключительного и строжайшего пресечения - содержание лица под стражей,"- говориться в сообщении.



По данным суда, трое из четырех обвиняемых воспользовались правом внесения залога, а четвертый продолжает находиться под стражей в Киевском СИЗО.



При этом обвиняемые продолжают появляться на судебные заседания и выполняют все процессуальные обязанности, установленные судом, в противном случае на них снова ждет СИЗО, а сумма уплаченной залога обратится в доход государства.



Суд уточняет, что фигурантами уголовного дела являются четыре человека, которые являются гражданами Грузии и которым инкриминируется разбой, совершенный организованной группой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - далее УК Украины), бандитизм (ст. 257 УК Украины), кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 185 УК Украины).



Два человека также обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УК Украины) и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).



"Таким образом, высказанные начальником столичной полиции Андреем Крищенко и подхвачены журналистами тезис о том, что обвиняемые лица были безосновательно отпущены судом под залог, являются бандитами и что суд действовал вопреки требованиям закона, является искажением фактов и распространением недостоверной информации," - говорится в сообщении.

