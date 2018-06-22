Актриса Ума Турман запросила подданство Швеции

48-летняя американская актриса подает запрос на получение подданства Швеции, чтобы навсегда перебраться в это скандинавское королевство.



Для прохождения всех юридических и бюрократических процедур Турман наняла в Нью-Йорке известного шведского адвоката Томаса Бодстрёма.



Актриса, имеющая шведские корни, давно говорила, что мечтает уехать из США и стать подданной Швеции. Ее бабушка по линии матери - Биргит Холмквист - родом из провинции Сконе, что в Южной Швеции. Она была моделью и увековечена в статуе шведского скульптора Акселя Эббе под названием "Объятия", установленной у порта на крайние южной точке Швеции - в гавани Смюгехук, напоминает The Local. Там обнаженная бабушка Умы Турман встречает всех путешественников с распростертыми объятиями.



Дедушка Умы Турман - барон Фридрих Карл Йоханнес фон Шлебрюгге - служил в германской армии во время Первой мировой войны. Отказавшись вернуться на армейскую службу, когда к власти пришли нацисты, он сначала оказался в тюрьме, а затем иммигрировал в Мексику с женой Биргит. В Мехико у них родилась дочь Нена - мать будущей кинозвезды Умы Турман.



Первым мужем Нены был "тот самый" Тимоти Лири - будущий профессор Гарвардского университета, открывший эру экстази, проводивший исследования влияния психоделиков на психику и нервную систему человека и описавший это в книгах "Психоделический опыт" и "Семь языков Бога".



Но Ума Турман родилась не от этого брака, а во время второго замужества ее матери. Отцом актрисы был Роберт Турман.



В шведском Сконе до сих пор живут многочисленные родственники знаменитой американской актрисы. Сама Ума часто бывает в Швеции, начала учить в 2015 году шведский язык и неоднократно в интервью местным изданиям заявляла о желании получить шведское подданство. Теперь актриса предприняла реальные шаги для этого.



Как рассказал адвокат Томас Бодстрём, Ума поставила пред ним конкретную задачу - добиться для нее подданства. "Она объяснила мне, что считает неправильным, что она не шведка, хотя осознает себя именно так", - сказал адвокат.



"Она хочет купить в Швеции дом и в будущем жить там. У нее много родственников в Сконе, поэтому она всегда и чувствовала себя шведкой. Надеемся, что теперь это произойдет в реальности, хотя это долгий процесс", - отметил юрист.







