MTV объявил о перезапуске своих мультсериалов и шоу

MTV объявил об основании MTV Studios, которая займется перезапуском мультсериалов и шоу телекомпании. Об этом в четверг сообщает The Hollywood Reporter.



MTV Studios начнет с мультсериала "Дарья" (Daria), который теперь будет называться "Дарья и Джоди". Кроме того, в планах студии перевыпуск мультсериала "Эон Флакс" (Aeon Flux), а также реалити-шоу "Невозможное возможно" (Made) и "Реальный мир" (The Real World).



Президент MTV Крис МакКарти назвал архивы телеканала "крупнейшей молодежной библиотекой в ​​истории телевидения". Говоря о перезапуске мультсериала "Бивис и Баттхед" (Beavis and Butt-head) и шоу "Семейка Осборнов" (The Osbournes), он заявил, что телеканал пока "не готов это анонсировать, однако не против этого". По его словам, такая идея рассматривается.