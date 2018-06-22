Ученые придумали, как сделать из кофе средство против диабета

Исследователи создали белки (синтетические транскрипционные регуляторы), которые в клетках активируются под воздействием кофеина, передает "N+1". Данные белки успешно вырабатывались пересаженными клетками в организме мышей с диабетом при поступлении напитков с кофеином. Такие напитки позволяли снизить уровень глюкозы у животных.



Швейцарская высшая техническая школа Цюриха предлагает применять генетическую конструкцию, кодирующую активатор и встроенную в ДНК клеток, которые можно ввести в поджелудочную железу. Известно, что рабочая версия системы получила название С-STAR. Как показали эксперименты с грызунами, больными диабетом 2-го типа и с нарушенной чувствительностью к инсулину, внедрение микрокапсул с клетками, содержащими систему С-STAR, позволяло в ответ на потребление напитков с кофеином снизить уровень сахара.



Система активировала экспрессию синтетического гормона - глюкагон-подобного пептида. Благодаря этому и потреблению кофеина в течение двух недель у животных нормализовался уровень глюкозы в крови натощак и снизился вес. При этом критического падения уровня глюкозы в ответ на повышенное потребление кофе не наблюдалось.

